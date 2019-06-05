На сотрудника столичного ЦОНа напал клиент

Мужчину разыскивает полиция.

Мужчина, пытавшийся получить услугу за другого человека, напал на сотрудника ЦОН, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Некоммерческого акционерного общества "Правительство для граждан".

- 5 июня в один из ЦОНов Нур-Султана за адресной справкой обратился услугополучатель. При идентификации личности сотрудник госкорпорации усомнился в том, что услугополучатель и фото на удостоверении личности одно лицо, после чего попросил клиента озвучить свои данные и дату рождения. Однако, гражданин не смог ответить на поставленный вопрос, начал оскорблять, выражаться нецензурной бранью в адрес специалиста, а после и вовсе несколько раз ударил его, - говорится в сообщении.

Когда руководитель отдела вызвал наряд полиции, клиент выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.

По информации ведомства, выяснилось, что среди ожидающих в очереди услугополучателей находилась женщина с ребенком, которая хотела получить справку на супруга. Она попросила рядом ожидающего мужчину получить справку за своего супруга. После произошедшего инцидента женщина также покинула отдел.

Стоит отметить, что специалист госкорпорации "Правительство для граждан" написал заявление в полицию. Теперь напавшего на сотрудника ЦОН будут разыскивать сотрудники органов внутренних дел.

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