"Нурбанк" начал принимать заявления на рефинансирование валютных ипотечных займов

Вкладчики могут обратиться в "Нурбанк" с соответствующим заявлением.

АО "Нурбанк" заключило с АО "Казахстанский фонд устойчивости" договор вклада в целях рефинансирования валютных ипотечных займов. С 4 июня 2019 года банк начал прием заявлений на рефинансирование валютных ипотечных займов заемщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Нацбанк.

Вкладчики могут обратиться в "Нурбанк" с соответствующим заявлением.

Напомним, 10 января 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы в своем Послании народу Казахстана поручил Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года.

В связи с чем правлением Нацбанка 27 марта 2018 года утверждена Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов в новой редакции. Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года.

Займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

Для получения более подробной информации можно обратиться в АО "Нурбанк" по номерам: 2552 (с сотового номера звонок бесплатный) либо +7 727 259 97 10.

При возникновении вопросов по Программе просим обращаться в Национальный банк по номерам: +7 727 261 92 45, +7 700 483 21 25.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!