Главы военных ведомств государств-участников СНГ обменялись мнениями по вопросам обороны
Участниками заседания также был утвержден проект плана мероприятий на 2020 год.
Фото : пресс-служба5 июня 2019, 16:33
В Российской Федерации состоялось очередное заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, в котором приняла участие делегация Министерства обороны Республики Казахстан, возглавляемая главой военного ведомства генерал-майором Нурланом Ермекбаевым, передает пресс-служба оборонного ведомства.
В ходе заседания главы оборонных ведомств обменялись мнениями по совместным мероприятиям в рамках СНГ в 2019 году, включая проведение совместного учения объединенной системы противовоздушной обороны "Боевое Содружество-2019". Учение будет направлено на повышение уровня боевой слаженности войск ПВО вооруженных сил государств-участников СНГ и на их практическое взаимодействие при ведении боевых действий.
Также участниками заседания утвержден проект плана мероприятий на 2020 год, включающий в себя проведение на территории Казахстана III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В рамках обмена мнениями Министр обороны РК отметил, что взаимодействие государств-участников СНГ в военной сфере является важным элементом международных отношений, направленным на углубление мер доверия, развитие Вооруженных Сил, обеспечение национальной и совместной безопасности.
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