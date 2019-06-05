Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы будет штормить 2 дня

Ожидаются сильные дожди и подъем воды в реках.

Фото : m24.ru5 июня 2019, 16:38

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- В период 6-7 июня в прилегающих территориях г. Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, - сообщили синоптики.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты