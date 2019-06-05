В Алматы будет штормить 2 дня

Ожидаются сильные дожди и подъем воды в реках.

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- В период 6-7 июня в прилегающих территориях г. Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, - сообщили синоптики.

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