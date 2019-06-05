В Нур-Султане прозвучали "Шедевры музыкального искусства"

Музыкальный вечер открыла увертюра к опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди.

Грандиозный концерт "Шедевры музыкального искусства" собрал аншлаг в "Астана Опера". Искушенная публика проявила колоссальный интерес к исполнительскому искусству виолончелиста, Народного артиста России Сергея Ролдугина, пианиста Сергея Редькина и музыкантов Симфонического оркестра "Астана Опера" под управлением Алима Шахмаметьева. Концерт прошел при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает пресс-служба театра.

Музыкальный вечер открыла увертюра к опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди, которую исполнил Симфонический оркестр театра "Астана Опера" в тонкой интерпретации известного российского дирижера Алима Шахмаметьева.

Также зрительская аудитория высоко оценила пьесу Концертштюк выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры Тлеса Кажгалиева. Произведение прекрасно передает дух древней казахской культуры, а колоритные и самобытные интонации в его музыке понятны любому исполнителю и слушателю во всем мире.

Вечер посетили вице-спикер Мажилиса Владимир Божко, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, руководитель Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Константин Воробьев.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, являющийся также прекрасным музыкантом-виолончелистом, не скрывая свои эмоции отметил:

- В преддверии концерта было подписано соглашение о сотрудничестве между театром "Астана Опера" и Санкт-Петербургским домом музыки, это историческое событие. Хочу выразить огромную благодарность художественному руководителю Дома музыки Сергею Ролдугину. Он музыкант с большой буквы, Народный артист России, многие годы был солистом и дирижером Симфонического оркестра престижного Мариинского театра, является профессором Санкт-Петербургской консерватории. Та созидательная деятельность, которую ведет маэстро, дает возможность развитию молодых талантов. Сергей Павлович успешно возглавляет Дом музыки. Результаты его работы впечатляют: юные музыканты обучаются у лучших педагогов мирового масштаба, они готовятся к престижным международным конкурсам, где потом становятся лауреатами. Отрадно, что Сергей Ролдугин учредитель благотворительного фонда "Сириус", поддерживающий молодых ученых, спортсменов, а направление "Искусства" возглавляет сам лично. Сейчас мы уже договорились, что в августе этого года три молодых таланта от Казахстана будут обучаться у ведущих специалистов мирового масштаба. Это только первый шаг. Мы заинтересованы, чтобы в дальнейшем наше сотрудничество было более плодотворным. Я благодарен судьбе, что в 1989 году имел возможность проходить мастер-классы Сергея Павловича по специальности "Виолончелист". В то время он пригласил меня работать в Мариинский театр, также у меня были и другие предложения и в Казахстане. Сам факт его приглашения – это высокая оценка, так как Мариинский театр занимает лидирующее место в оперном и балетном искусстве в мире. Само это творческое взаимодействие педагога и ученика имеет сегодня свое продолжение. Мы уделяем большое внимание взаимообогащению культур, - поделился министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

- Сейчас заканчивается священный месяц Рамазан. Всевышний повелел всем жить в мире, покаяться в своих грехах и отпустить обиды. В рамках концерта я исполнил произведение

М. Бруха "Kol Nidrei" для виолончели с оркестром. Оно близко по духу этому месяцу, потому что в нем заложена идея прощения, когда человек кается, просит Всевышнего о прощении и получает его. Я уже не в первый раз выступаю в "Астана Опера", ваш оркестр по-прежнему остается одним из лучших в Евразии. Этот приезд мне еще запомнился тем, что я выступал с уважаемым министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы в одном концерте, посвященном заседанию Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, где собрались лидеры крупнейших стран. Он замечательный специалист и остается им, несмотря на занимаемый им государственный пост, - подчеркнул Сергей Ролдугин.

В концерте также были исполнены Симфоническая поэма "Пляска смерти" ор. 40 К. Сен-Санса, Рапсодия на тему Паганини ля минор, ор. 43 С. Рахманинова (солист – С. Редькин), Вальс А. Хачатуряна из кинофильма "Маскарад" и многое другое.

Восторженная публика долго не отпускала артистов, даря им горячие овации и восторженное "Браво!", доносящееся из всех уголков зала.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!