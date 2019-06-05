Серийный таксист-грабитель задержан в Алматинской области

При этом он не только отнимал у жертв все ценности, но и пытался изнасиловать двух пассажирок.

Полицейские Алматинской области задержали 27-летнего мужчину, который занимаясь частным извозом, грабил женщин-пассажирок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Задержание подозреваемого произведено полицейскими Енбекшиказахского района, к которым 3 июня обратилась 25-летняя жительница села Кызылжар. По словам девушки, неизвестный таксист ограбил ее и попытался изнасиловать. Потерпевшая смогла назвать цвет и приблизительную марку автомашины. В течение нескольких часов правоохранителям удалось точно выяснить марку автомобиля, а впоследствии установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель этого же района из села Ащисай.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в районную полицию. Как выяснилось, у своей жертвы мужчина открыто завладел сотовым телефоном и 92 тысячами тенге. Также была установлена причастность задержанного к еще одному грабежу, имевшему место в мае текущего года. Тогда жертвой стала молодая девушка из города Есик. В обоих случаях подозреваемый пытался изнасиловать женщин, но встретив яростный отпор, грабил потерпевших, отнимая ювелирные изделия, мобильные телефоны и денежные средства, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Расследование по фактам грабежей и покушений на изнасилование продолжается в производстве следователей Енбекшиказахской районной полиции.

Учитывая, что подозреваемый занимался частным извозом, выезжая на дальние расстояния, его продолжают проверять на причастность к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в целом по региону.

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