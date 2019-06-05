Налоговая амнистия: 7,5 млрд тенге поступили в бюджет

На сегодняшний день (по состоянию на 31 мая 2019 года) 37 883 налогоплательщика - субъектов малого и среднего бизнеса погасили сумму основного долга.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Инкербаев Жайдар Дабырович рассказал о работе и результатах налоговой амнистии, передает Zakon.kz.

Какое количество бизнесменов уже погасили свою налоговую задолженность и теперь могут рассчитывать на списание штрафов и пеней по состоянию на начало июня 2019 года?

- На сегодняшний день (по состоянию на 31 мая 2019 года) 37 883 налогоплательщика - субъектов малого и среднего бизнеса погасили сумму основного долга, который у них числился на 1 октября 2019 года. И в соответствии с правилами проведения налоговой амнистии данные налогоплательщики могут рассчитывать на списание имеющейся суммы пени и штрафов.

О каких суммах речь? Каковы суммы основного долга и суммы списаний?

- Сумма основного долга, уплаченного в бюджет, составляет 7,5 млрд тенге. При этом таким налогоплательщикам списаны обязательства на сумму 2 млрд тенге, в том числе пени – 2 млрд тенге и штрафы 100 млн тенге.

В каких регионах бизнесмены наиболее активно участвуют в налоговой амнистии?

- По нашим данным наибольшее количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые участников в налоговой амнистии, наблюдается в городах Алматы и Нур-Султан, также Алматинской, Туркестанской областях, то есть в регионах с высокой численностью населения.

При этом количество субъектов малого и среднего бизнеса, активно принявших участие в каждом из данных регионов, составило свыше 3-х тыс. налогоплательщиков.

Активность в вышеуказанных регионах объясняется тем, что там наибольшее количество предпринимателей. Если говорить про южную столицу – Алматы, то в этом городе самое большое количество субъектов малого и среднего бизнеса – 154 848 или 18,7% от всех субъектов, зарегистрированных по республике, на втором месте по количеству – г.Нур-Султан, в котором работает 89 773 субъектов МСБ или 10,9 % от республиканского количества, далее идут Карагандинская область, Восточно-Казахстанская области.

В каких регионах самая низкая активность? С чем это связано?

- Если сравнивать все регионы республики то, наименьшее количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые произвели оплату основного долга, наблюдается в Северо-Казахстанской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Вместе с тем, мы не можем говорить о низкой активности в этих регионах, здесь нужно принимать во внимание специфику региона, численность населения, количество зарегистрированных субъектов бизнеса.

К примеру, в Северо-Казахстанской области меньше всего субъектов малого и среднего бизнеса – всего 20876 или 2,5% от всех субъектов МСБ, зарегистрированных по республике, в Западно-Казахстанской области также небольшое количество – всего 27 290 или 3,3%.

На начало апреля чуть более 30 тыс. бизнесменов приняли участие в амнистии. Всего же задолжников 90 тыс. Достаточно ли времени для того, чтобы все успели?

- Да, на сегодня количество участников достигло почти 40 тыс. налогоплательщиков. Поступающие письма и обращения показывают, что бизнес проявляет большой интерес к вопросам налоговой амнистии. Бизнесмены любят считать деньги, поэтому здесь выгода налицо. Зачастую долги образуются по результатам налоговых проверок или камерального контроля, которые проводятся за несколько лет. Поэтому в случае выявления нарушений органами гос.доходов начисляется значительная сумма пени за все предыдущие года и соответственно, предъявляются штрафы. А в рамках налоговой амнистии бизнесу предоставляется уникальная возможность оплатить только сумму основного долга, при этом все пени и штрафы, начисленные за прошлые года будут списаны. Хочу обратить внимание, что списание пеней и штрафов позволит снять все ограничения, в том числе с банковских счетов и имущества, которые были наложены органами гос.доходов в связи с имеющейся налоговой задолженностью. Комитет государственных доходов со своей стороны делает все возможное, чтобы уведомить налогоплательщика об имеющейся возможности в рамках налоговой амнистии освободиться от накопленных долгов. Территориальными органами государственных доходов также проводится широкомасштабная работа по освещению налоговой амнистии, в том числе через средства массовой информации и социальные сети. Налоговая амнистия продлится до конца текущего года.

Для тех, кто еще не в курсе, расскажите подробно алгоритм: как узнать сумму своего долга и размеры штрафов и пеней? Куда подавать заявление? Какие документы предоставлять? Расскажите, пожалуйста, пошагово… это особенно важно для малого бизнеса, типа ИП, которые плохо разбираются в бухгалтерии…

- В целях реализации норм Закона, предусматривающую налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса (ст. 57-1 ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)") приказом Министра финансов Республики Казахстан утверждены соответствующие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки (от 21 января 2019 года №39).

Согласно Правилам органы государственных доходов самостоятельно проверяют лицевые счета налогоплательщиков, ежедневно осуществляют мониторинг уплаты долга.

При этом обращаться с заявлением о списании нужно только тем налогоплательщикам, которые находятся в процедуре реабилитации или получили отсрочку по уплате налогов, для того, чтобы такие налогоплательщики заявили о готовности досрочно исполнить налоговое обязательство в целях списания им пеней и штрафов. Вместе с тем, узнать сумму своего долга налогоплательщик может посредством сервиса "сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности" реализованного на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов МФ РК и на портале "Электронного правительства". Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик может получить выписку из лицевого счета, которая выдается налоговыми органами по налоговому заявлению налогоплательщика в течение одного рабочего дня.

Что будет с теми, кто не примет участие в налоговой амнистии?

- Налогоплательщикам, которые не погасили сумму основного долга до 31 декабря 2019 года и не приняли участие в налоговой амнистии, необходимо будет уплатить имеющуюся налоговую задолженность в полном объеме, то есть, включая сумму пени и штрафов. В свою очередь, наличие непогашенной налоговой задолженности является основанием для применения способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности. То есть органы государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством должны приостановить расходные операции по банковским счетам и кассе, ограничить в распоряжении имуществом налогоплательщика, выставить инкассовые распоряжения на банковские счета, далее взыскать дебиторскую задолженность, а в случае непогашения налоговой задолженности – реализовать описанное имущество. Если после принятия всех мер взыскания налоговая задолженность не будет погашена, то органы государственных доходов вправе подать иск в суд о признании должника банкротом.

При каких условиях бизнесмену могут отказать в амнистии?

- Налогоплательщику могут отказать в списании пени и штрафа если он является крупным налогоплательщиком подлежащим мониторингу; если на 1 октября 2018 года являлся недропользователем (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей) или производителем подакцизной продукции. Также, налоговая амнистия не распространяется на физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора. Всем остальным налогоплательщикам, уплатившим сумму основного долга, который у них числился на 1 октября 2018 года, органы гос.доходов обязаны списать пени и штрафы.

Как быть предприятиям, которые уже не действуют, но имеют долги? Вот не пошел бизнес, бывает такое. У него образовались долги, а денег на счету предприятия нет. Как поступать в такой ситуации?

- Условием участия в налоговой амнистии является обязательное погашение основного долга. Если это условие не выполнено, то налогоплательщик не может рассчитывать на списание пени и штрафов. Вместе с тем, Налоговым кодексом предусмотрено предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Такая отсрочка может быть предоставлена если у налогоплательщика возникли временные финансовые трудности, но есть возможность погасить задолженность по согласованному с органом государственных доходов графику погашения задолженности. Налоговый кодекс позволяет получить отсрочку или рассрочку только при наличии серьезных оснований. К примеру, если налогоплательщик получил ущерб в результате стихийного бедствия или его деятельность носит сезонный характер либо ему начислили налоги по акту налоговой проверки и он согласен с начисленными суммами. Следует отметить, что отсрочка или рассрочка предоставляется только под залог имущества или банковскую гарантию. Максимальный срок предоставления отсрочки – шесть месяцев (сумма уплачивается единым платежом). А рассрочка может быть предоставлена максимум на три года (ежемесячный или ежеквартальный платеж равными долями). Как видите, государство с пониманием относится к тому, что у налогоплательщика могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства и предлагает различные пути решения для сохранения бизнеса.

Какую сумму в реальности вы планируете собрать? Понятно, что не все 100% должников погасят свои обязательства…

- По предварительным данным Министерством финансов, предполагалось участие 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Но это общее количество тех должников, у которых имелась налоговая задолженность на 1 октября 2018 года. Надо учитывать, что имеются такие налогоплательщики, которые бросили свой бизнес с долгами или находятся в предбанкротном состоянии, то есть это бездействующие налогоплательщики, которые не заинтересованы в налоговой амнистии. Мы реально оцениваем ситуацию, поэтому 100%-ного погашения долгов от всех 90,0 тыс. налогоплательщиков мы не можем ожидать. В свою очередь, для тех, кто намерен начать бизнес с чистого листа до конца текущего года еще есть время погасить долги. Поэтому итоги будем подводить в конце года.

По практике прошлых амнистий, было сказано, что порядка 60% бизнесменов на сегодня больше не имеют долгов. Каковы ваши ожидания от нынешней кампании с точки зрения макроэкономического эффекта?

- Да, действительно прошлые амнистии, которые проводились в 2011 и 2015 годах, принесли положительный эффект: 67% участников последней налоговой амнистии от 2015 года на сегодня не имеют налоговой задолженности. Поэтому, я уверен, что объявленная в текущем году Главой государства налоговая амнистия даст определенный экономический эффект и поможет развитию предпринимательства. Считаю, что проведение налоговой амнистии станет действенным механизмом поддержки предпринимателей и будет стимулом для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени. При этом списание пеней и штрафов позволит налогоплательщикам разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению производства, а значит, и повышению благосостояния казахстанцев, росту их доходов и качества жизни.

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