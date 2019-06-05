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Назначен руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области

5 июня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу нового руководителя управления сельского хозяйства.

Фото : РСК Атырауской области5 июня 2019, 18:10

Назначен руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области. Им стал Кайрат Нурлыбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Индерского района, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

5 июня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу нового руководителя управления сельского хозяйства.

Нурлыбаев Кайрат Ескабылович окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик".

Кайрат Ескабылович на государственной службе с 1999 года, трудовую деятельность начинал специалистом в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области.

В течение 20 лет занимал различные должности в аппаратах акимов Кызылкогинского и Курмангазинского районов.

В 2012 году был назначен руководителем аппарата акима Индерского района. До настоящего времени работал заместителем акима Индерского района.

- Я уверен, что ваше образование, внушительный опыт работы, организаторские и управленческие способности помогут вам вывести сферу сельского хозяйства региона на более высокий и качественный уровень. Сегодня перед вами стоит ряд задач, среди которых - увеличение посевных площадей, активное внедрение капельного орошения в крестьянских хозяйствах, а также повышение урожайности в Атырауской области, обеспечение жителей области местной сельскохозяйственной продукцией. Мы возлагаем на вас большие надежды, - обратился Нурлан Ногаев к вновь назначенному руководителю управления


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