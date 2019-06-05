5 июня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу нового руководителя управления сельского хозяйства.

Назначен руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области. Им стал Кайрат Нурлыбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Индерского района, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

5 июня аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу нового руководителя управления сельского хозяйства.

Нурлыбаев Кайрат Ескабылович окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик".

Кайрат Ескабылович на государственной службе с 1999 года, трудовую деятельность начинал специалистом в аппарате акима Мукурского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области.

В течение 20 лет занимал различные должности в аппаратах акимов Кызылкогинского и Курмангазинского районов.

В 2012 году был назначен руководителем аппарата акима Индерского района. До настоящего времени работал заместителем акима Индерского района.

- Я уверен, что ваше образование, внушительный опыт работы, организаторские и управленческие способности помогут вам вывести сферу сельского хозяйства региона на более высокий и качественный уровень. Сегодня перед вами стоит ряд задач, среди которых - увеличение посевных площадей, активное внедрение капельного орошения в крестьянских хозяйствах, а также повышение урожайности в Атырауской области, обеспечение жителей области местной сельскохозяйственной продукцией. Мы возлагаем на вас большие надежды, - обратился Нурлан Ногаев к вновь назначенному руководителю управления

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