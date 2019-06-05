Казахстанский политолог дал прогноз на выборы

- Я думаю, что окончательный результат будет 75% явка и 75% за Касым-Жомарта Токаева – Шибутов.

Казахстанский политолог Марат Шибутов высказал мнение по результатам выборов Президента Казахстана, которые состоятся 9 июня, передает Zakon.kz.

Ранее были опубликованы предварительные прогнозы по выборам, согласно которым более 70% голосов будут отданы за действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

- В принципе, более-менее я с такими данными соглашусь, потому что я вот лично думаю, что окончательный результат будет 75% явка и 75% за Касым-Жомарта Токаева. Интересно, что в опросе 28 апреля в моем Telegram-канале, порядок кандидатов был почти такой же – только на 4 месте был Рахимбеков, а потом уже шли Ахметбеков, Таспихов и Тугел. То есть я так думаю, распределение мест кандидатов верное.

Кроме того, Шибутов считает, что активность в интернете не является показателем, а выборы консервативнее по ряду причин, среди которых – "информационный пузырь", фрагментированность казахстанской аудитории, особенности менталитета и прочее.

Но подумаем о том, как будут голосовать алматинцы 9 июня? Насчет явки в городе Алматы – в 2016 году явка была 34,1% на 8 часов вечера, при том, что в стране она была 77,1%, а в 2015 году на президентских выборах явка была в городе 78,28% [...] Она была самой низкой в стране, и я не думаю, что она сейчас будет другой. К тому же, одним из главных факторов явки всегда и везде является погода – в Алматы будет дождь и прохладно (+18 градусов). Явка будет в районе 55% максимум.

Теперь по кандидатам. Вспомним данные выборов 2016 года:

1. Партия "Нұр Отан" - 244 980 голосов, или 70,10 процента

2. Общенациональная социал-демократическая партия – 34 912 голосов, или 9,99 процента

3. Демократическая Партия Казахстана "АК ЖОЛ" - 30 753 голоса, или 8,80 процента

4. Коммунистическая Народная партия Казахстана – 24 917 голосов, или 7,13 процента

5. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 9 786 голосов, или 2,80 процента

6. Политическая Партия "Бірлік" - 4124 голоса, или 1,18 процента

На мой взгляд, в городе Алматы будут такие цифры в итоге:

1. Касым-Жомарт Токаев – 65-70%. На стороне Токаева не только самый большой политический опыт и статус из всех кандидатов, но и самые мощные ресурсы и организация. Городской избирательный штаб возглавляет Рахман Алшанов, недавно хорошо отработал агитацию приехавший республиканский штаб. Ну и Токаев все же единственный алматинец из кандидатов, что тоже играет роль. За него проголосуют люди, которые хотят преемственности и стабильности, а это всегда большинство населения.

2. Амиржан Косанов – 7-10%. Я сначала думал, что у него будет 15-18%, но посмотрел, насколько много людей, призывающих за бойкот или порчу бюллетеня, сколько бывших соратников по оппозиции выступают против Косанова, оценил крайне слабую работу его алматинского штаба - в общем, минимум половину электората у него забрали такими методами. Плюс он лично не вел агитацию в городе и ограничивался лишь билбордами, листовками и интернетом. В целом, хотя известные национал-патриоты и живут в Алматы, но эта риторика не близка основной массе алматинцев.

3. Дания Еспаева – 6-7%. У нас "Ак Жол" в городе всегда имел хорошие позиции, плюс много малого и среднего бизнесе. Не надо забывать, что Алматы еще и центр женской активности, и найдется достаточно людей, хотящих проголосовать за первую женщину кандидата в президенты. Она единственная, кто побывал с поездкой в Алматы.

4. Жамбыл Ахметбеков – 4-5%. На мой взгляд, был очень ошибочный выбор Ахметбекова как кандидата от партии – он нехаризматичный и к нему приклеился дурацкий имидж с выборов 2011 года. Городской штаб работал нормально, но в целом коммунисты неверно ведут свою кампанию – надо было больше работать с целевым электоратом в виде тех же пенсионеров. Плюс, опять же, он в Алматы не приехал.

5. Амангельды Таспихов – 3-5%. Штаб Таспихова вел активно работу, но у нас мало состоит в профсоюзах, потому что нет крупных предприятий, плюс он сам не приезжал и на республиканском уровне у него слабая кампания, так что опоры у него в городе нет.

6. Толеутай Рахимбеков – 2-3%. С сельскохозяйственной программой в городе не особо развернешься. Может, какие-нибудь ностальгирующие по аулу люди или аграрии за него и проголосуют.

7. Садыбек Тугел –1-2%, а может, даже меньше. Неизвестный кандидат для города Алматы, который у нас никак себя не проявил. Может, кто и будет за него голосовать, но "чисто по приколу".

- В общем, кандидатам надо понимать, что если хочешь получить голоса алматинцев, то надо над этим поработать, - резюмировал эксперт.

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