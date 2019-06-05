В Атырау предали земле останки воина, пропавшего без вести во времена Великой Отечественной войны

В капсуле, которую должны были носить бойцы, сохранились данные воина.

Останки воина, с 1942 года считавшегося без вести пропавшим, вернули на родину. В парке Победы в Атырау прошла церемония прощания с солдатом – героем Великой Отечественной войны, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Житель бывшего Новобогатинского района Гурьевской области Малдыбаев Бейсенгали (Бисеш) в 1940 году, в возрасте 20 лет, был призван на военную службу. В 1941 году, после завершения полковой школы подготовки, сержант Малдыбаев в составе 268-й стрелковой дивизии был направлен на территорию Эстонской ССР. Позже – в Ленинградскую область, на участок фронта под Колпино. Как известно из истории, здесь проходили ожесточенные сражения, и Бисеш Малдыбаев погиб в боях за реку Тосна.

Захоронения нашего земляка обнаружили добровольцы из группы "Горячий снег", занимающейся поисками на местах сражений Великой Отечественной войны. В капсуле, которую должны были носить бойцы, сохранились данные воина. По истечении 77 лет его останки преданы родной земле.

– Эхо войны до сих пор звучит в наших сердцах. Миллионы людей, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне, тысячи пропавших без вести, горе родных. Тысячи казахстанцев, в том числе и атыраусцы, своим героизмом приближали Победу, – сказал аким области Нурлан Ногаев. – 25 тысяч наших земляков остались на полях сражения. И судьба многих до сих пор неизвестна. Память о них не должна угасать. И вот, благодаря усилиям поисковых групп, добровольцев, имена и останки наших героев возвращаются на родину. За что им огромная человеческая благодарность.

Глава региона отметил, как важно помнить имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это для наших потомков.

Тому пример – возвращение памяти героя войны Бисеша Малдыбаева на родину. Вместе с останками воина нашли часть его шинели, медаль "За оборону Ленинграда", которой он был удостоен за отличие в боях, но не успел получить. Как рассказали родственники героя, из одной семьи на фронт ушли трое братьев: Кенжали, Бердигали, Бейсенгали. Их мать Малдыбаева Жамиш до самой смерти ¬– в 1957 году – занималась поисками без вести пропавших сыновей, рассылая письма, обращения в различные инстанции. Но только недавно обнаружились эти сведения. Весной этого года стало известно, что Кенжали покоится в братской могиле в селе Сошино, близ города Днепропетровска в Украине. Однако захоронения Бейсенгали нашли недалеко от станции Усть-Тосненск Колпинского района Ленинградской области. О Бердигали пока известий нет.

После церемонии в парке Победы останки солдата будут доставлены в родное село им. Хамита Ергалиева и с почестями будут преданы родной земле.

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