Токаев поздравил нового президента Латвии

В Латвии президента избирает парламент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Эгилсу Левитсу по случаю его избрания на пост Президента Латвийской Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Уверен, что мы направим наши совместные усилия на укрепление казахстанско-латвийских отношений, основанных на дружбе и партнерстве, общности истории и ценностей. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному народу Латвии – благополучия и процветания, – говорится в телеграмме.

Сейм Латвии на внеочередном заседании 29 мая избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса. В Латвии президента избирает парламент. На эту должности претендовали три кандидата — Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Большинство депутатов Сейма поддержали кандидатуру Левитса.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Был кандидатом на пост президента в 2015 году. Также является автором преамбулы конституции Латвии, которая подразумевает, что Латвийское государство создано для того, чтобы "гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры".

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