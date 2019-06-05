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В Нур-Султане в день выборов торговые рынки откроются в 12 часов дня

Решение было принято для того, чтобы предприниматели и сотрудники торговых объектов могли проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в выборах.

Фото : сайт акимата Нур-Султана5 июня 2019, 19:47

В день проведения внеочередных президентских выборов крупные рынки города начнут работать с 12 часов дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С такой инициативой выступили руководители рынков города в связи с проведением 9 июня 2019 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Такое решение было принято для того, чтобы предприниматели и сотрудники торговых объектов могли проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в выборах.

Таким образом, 9 июня 2019 года до 12 часов дня не будут работать 17 рынков столицы: "Артем", "Кок базар", "Ұлжан", "Центральный", "Асем", "Алай", "Эталон", "Сапар", "Амир", "Алтай", "Коктал", "Салем", "Шарын", "Сарыарка", "Керуен", "Шапагат", "Он-Олжа".


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