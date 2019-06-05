В столице открылся фронт-офис единого центра городских услуг iQala

Открывали этот новый проект сам аким Нур-Султана Бахыт Султанов и глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев.

Это многофункциональный центр, в котором будут предоставляться все необходимые услуги жителям, в том числе предпринимателям. По уже знакомому казахстанцам принципу "одного окна" нурсултановцы, не мотаясь по всему городу, будут получать все виды услуг от управлений акимата, коммунальных и муниципальных служб, передает Zakon.kz.

Открывали этот новый проект сам аким Нур-Султана Бахыт Султанов и глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев. Градоначальник лично продемонстрировал своему гостю и журналистам все большие плюсы фронт-офиса. Как практически во всех подобных офисах и ЦОНах, здесь имеется зал ожидания для посетителей, комната матери и ребенка, детский уголок. Предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями.

На первом этапе станет возможным получить услуги Управления образования, Управления общественного здравоохранения или АО "СПК "Astana" по программе "1000 мест - уличная торговля", проконсультироваться по программам столичных филиалов Фонда развития предпринимательства "Даму" и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Аким также заверил, что в рамках проекта iQala заработает специальный интернет-портал и мобильное приложение, которые предоставят возможность получать городские услуги в режиме онлайн.

- Мы проводили анализ и опрос среди предпринимателей и жителей столицы, - рассказывает руководитель Управления по инвестициям и развития предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев. – В результате поняли, что назрела необходимость в создании единого центра, выявили наиболее востребованные услуги, которые будут собраны здесь. Сейчас мы готовы оказывать до 130 услуг, в том числе 43 коммунальных услуг, это и по энергоснабжению, водоснабжению, теплу их оплате. Есть еще 21 социальная услуга по управлениям занятости, образования. И 13 услуг в сфере бизнеса и 5 услуг в сфере архитектуры и земельных отношений. Надеемся, что этот опыт станет положительным и тогда мы сможем открыть такие центра в каждом районе столицы.

Аким города и глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, выступая перед журналистами несколько раз проговорили, что помимо создания максимального удобства для граждан этот проект позволяет снизить коррупционные риски. Уменьшится волокита с оформлением документов и нет прямого контакта специалистов с населением. Документы будут принимать и выдают уже работники центра, которые работают под пристальным вниманием установленных в офисе видеокамер.

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