В Павлодаре отец погибшего рабочего едва не устроил самосуд над виновником

Шансов выжить практически не было.

В Павлодаре строительство минимаркета обернулось трагедией. Погиб 42-летний мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Очевидцы говорят, что сначала услышали звук работающего крана и уже через несколько минут – крик человека. Судя по всему, кран поднимал стальную балку и задел рабочего. От удара у монтажника оборвало страховку, и он упал с 4-метровой высоты на бетонный пол фундамента.

Шансов выжить практически не было. Жители соседних домов утверждают, что погибший на стройке работал вместе с отцом. Тот едва не устроил самосуд над крановщиком.

Ирина Бауэр, очевидец:

- Парень, который погиб, с отцом тут работал. И отец схватил кувалду и побежал за этим водителем-крановщиком, и он убежал. Мы пошли туда посмотреть, ну вот уже скорая приехала, он уже скончался. Я не знаю, отец вообще в шоке был, все в шоке.

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