YouTube запретил шовинистические видео
Компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом.
Фото : pixabay.com6 июня 2019, 01:55
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке, пишет РИА Новости.
В заявлении отмечается, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. По данным YouTube, в результате просмотр данных материалов сократился в среднем на 80%.
- Сегодня (5 июня – ред.) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана, - заявила компания.
Видеохостинг YouTube был запущен в 2005 году. Основным источником дохода сервиса является реклама, которая демонстрируется пользователям до или во время просмотра видеоролика.
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