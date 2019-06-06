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YouTube запретил шовинистические видео

Компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом.

Фото : pixabay.com6 июня 2019, 01:55

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке, пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что компания еще в 2017 году ввела жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. По данным YouTube, в результате просмотр данных материалов сократился в среднем на 80%.

- Сегодня (5 июня – ред.) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана, - заявила компания.

Видеохостинг YouTube был запущен в 2005 году. Основным источником дохода сервиса является реклама, которая демонстрируется пользователям до или во время просмотра видеоролика.


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