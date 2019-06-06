В Петропавловске восстановят мечеть XIX века

Старожилы рассказывают, что татарскую мечеть построили в 1868 году.

В Петропавловске восстановят мечеть 19-го века. С инициативой о реконструкции выступили работники завода имени Кирова, на территории которого и находится храм, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Старожилы рассказывают, что татарскую мечеть построили в 1868 году. Действовала она до 1939 года. В военные годы на этой территории разместили мобилизованный завод. Он, кстати, еще работает. Все это время в здании мечети находился центрально-инструментальный склад.

Заводчане своими силами проводили косметический ремонт. Но вот для капитальных работ средств у предприятия нет. Поэтому работники обратились к местным властям, также планируют привлечь спонсоров к восстановлению реликвии. После реконструкции мечеть хотят превратить в музейный комплекс.

Салия Ахмадеева, заведующая складом завода им. Кирова:

- Я думаю, что это будут определенные группы экскурсантов, которых будут пропускать на территорию завода и они будут смотреть наш музей. По моему мнению, здание требует полностью ремонта. Здесь старые остаются только стены. Стены крепкие, тех времен, сейчас таких не бывает. Сохранены окна мечети, …сохранен минарет.

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