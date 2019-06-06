"С пальмы слез". Разгуливающую в Актау обезьяну сняли на видео
Животное уже забрали домой.
Фото : кадр из видео6 июня 2019, 06:16
Разгуливающую возле дома №9 в 6 микрорайоне обезьянку сняли на видеокамеру очевидцы. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.
Автор ролика также предположил, что хозяев у животного нет, а также отметил, что обезьяну "гоняют" дети.
Пользователи Сети с юмором отнеслись к данной ситуации.
На помощь обезьяне выехали сотрудники контактного зоопарка. Однако к их приезду животного уже не было на месте.
Очевидцы сообщили, что хозяин обезьяны живет в доме №10 и животное уже забрали домой.
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