"С пальмы слез". Разгуливающую в Актау обезьяну сняли на видео

Животное уже забрали домой.

Разгуливающую возле дома №9 в 6 микрорайоне обезьянку сняли на видеокамеру очевидцы. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Автор ролика также предположил, что хозяев у животного нет, а также отметил, что обезьяну "гоняют" дети.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к данной ситуации.

На помощь обезьяне выехали сотрудники контактного зоопарка. Однако к их приезду животного уже не было на месте.

Очевидцы сообщили, что хозяин обезьяны живет в доме №10 и животное уже забрали домой.

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