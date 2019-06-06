97-летний ветеран прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии

Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.

97-летний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд", передает РИА Новости.

Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад.

- Я знаю, что может случиться. Мы не хотим никакого несчастного случая, никакой проблемы. Мы преуспеем, потому что это наша миссия, - заявил он.

Ветеран добавил, что Франция для него - вторая семья.

- Если мы должны будем вернуться однажды, мы это сделаем, - сказал он.

Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.

По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.

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