Жители Атырауской области жалуются на неуязвимых клещей

Несколько клещей отправили в областную лабораторию.

С наступлением лета скот в Индерском районе Атырауской области вновь стали одолевать клещи. Паразитируя прежде всего на коровах, они нередко доводят их до гибели, и ветеринария против этого бессильна. Об этом сообщает "Ак Жайык", передает Zakon.kz.

- У меня три дойные коровы, они очень страдают от клещей. Если раньше этот паразит сидел на вымени, то теперь распространяется по всему телу бурёнки, и на месте укусов образуются гнойные ранки. Вечером после выпаса как можем очищаем от них наших кормилиц, а на следующий день их опять полно, - сокрушается жительница села Елтай Кенжекей Сарсенова.

Районные ветеринары ничего не могут с этим поделать. По их словам, раньше против клеща были эффективны антипаразитарные препараты ивермектин и айвент, однако прежние средства бессильны.

Руководитель районного филиала КГП "Ветеринарная станция" Ербол Бокеев.

- Несколько штук мы отправили в областную лабораторию – там попробуют определить, почему клещ стал такой "неуязвимый" и как с ним теперь бороться.

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