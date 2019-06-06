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Страдающего потерей памяти подростка нашли в Уральске

Подросток не смог связаться с родными и сообщить о своем местонахождении.

Фото : Пресс-служба РгК "Батыс" Нацгвардии РК6 июня 2019, 07:16

Страдающий потерей памяти 14-летний подросток потерялся 4 июня. Он ушёл из дома днем и заблудился, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Несколько часов родные самостоятельно пытались отыскать подростка, но к поздней ночи приняли обратились за помощью к гвардейцам.

Через 30 минут войсковой патруль в составе начальника патруля - рядового Эльдара Фазылова, патрульных - рядовых Жаксылыка Карим и Азамата Байзак - заметили несовершеннолетнего ребёнка в 4 микрорайоне, стоящего у обочины дороги, который растерянно осматривался по сторонам.

Выяснилось, что из-за проблем с памятью подросток не смог связаться с родными и сообщить о своем местонахождении.

Бойцы Нацгвардии отвели потерявшегося несовершеннолетнего ребёнка родителям.


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