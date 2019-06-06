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Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Хиряк занимался работами на мосту через реку Припять.

Фото : tvzvezda.ru6 июня 2019, 07:40

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году, передает РИА Новости.

Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит обвинила режиссеров сериала "Чернобыль" в расизме из-за отсутствия темнокожих артистов. Позже журналисты выяснили, что среди ликвидаторов действительно был темнокожий мужчина из Череповца - Игорь Хиряк.

Ликвидатор рассказал, что отправился в Чернобыль по службе.

- Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, два с половиной месяца, - отметил он.

Хиряк занимался работами на мосту через реку Припять.

- Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. (На АЭС. - Прим. ред.) также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы, - рассказал мужчина.

За время работы мужчина получил ожог гортани и опухоль. Как отмечает телеканал, сейчас Хиряк находится на пенсии.


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