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Роллс сделал заявление перед боем с Головкиным

Канадец станет первым соперником GGG на DAZN.

Фото : Tom Hogan6 июня 2019, 08:00

Канадский боксер Стивом Роллсом (19-0, 10 КО), комментируя свою готовность к бою против казахстанца Геннадиий Головкин (38-1-1, 34 КО) на финальной пресс-конференции, заявил, что планирует войти в элиту среднего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

- Хочу поблагодарить бога, DAZN и GGG Promotions. Я проделал долгий путь, чтобы оказаться здесь. Это сложная задача и большая возможность. Как я уже говорил, это не будет тренировочный бой. И 8 июня я собираюсь заявить о себе как об одном из лучших бойцов среднего дивизиона, - сказал Роллс.

Бой Головкин - Роллс пройдет в промежуточном весе в 164 фунта и станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden. Этот бой будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В со-главном событии этого вечера бокса выступит казахстанец Али Ахмедов (14-0, 10 КО). А андеркарте выступит еще один казахстанец - полусредневес Бахтияр Эюбов (14-0-1, 12 КО).


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