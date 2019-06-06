Салах не смог совершить праздничную молитву из-за фанатов и журналистов

Вокруг дома началось настоящее столпотворение

Футболист английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах пожаловался, что не смог совершить праздничную молитву в мечети родного города из-за журналистов и фанатов, окруживших дом его родителей, сообщает РИА Новости.

- Некоторые журналисты и простые люди сделали так, что человек не может выйти из дома и пойти совершить праздничную молитву. Это не имеет отношения к любви. Это называется "неуважение права на личную жизнь и отсутствие профессионализма, - написал футболист в Twitter.

Ранее победитель Лиги чемпионов-2019 и лучший африканский футболист 2017 и 2018 годов впервые за два года приехал в родительский дом в деревню Нагриг провинции Эль-Шаркия. С утра среды к дому популярного спортсмена начали стекаться журналисты и поклонники, желающие сфотографироваться с ним.

Как рассказал старейшина деревни Махер Шатия, Салах прибыл в деревню во вторник, в последний день мусульманского поста Рамадан к ифтару - вечернему приему пищи.

- Он встретился со своими родственниками, а затем начали подтягиваться его поклонники из соседних деревень, городов и даже провинций. Вокруг дома началось настоящее столпотворение, - сказал Шатия.

Наплыву людей способствовали и многочисленные фотографии в соцсетях, которые опубликовали наиболее удачливые фанаты, сумевшие попасть в родительский дом футболиста. Остальные фанаты принялись кричать у дома Салаха, требуя, чтобы он вышел к ним. В итоге в мечеть отправились только его отец, жена и дочь.

"Ливерпуль" 1 июня обыграл лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, завоевав этот трофей впервые с 2005 года. Эта победа стала для "красных" шестой в главном европейском клубном футбольном турнире. Салах забил первый гол с пенальти на второй минуте матча.

Египтяне внимательно следят за игрой соотечественника в Европе. В то же время большая популярность футболиста иногда создает неудобства его семье. Так, ранее сообщалось, что у дома отца Салаха неоднократно собирались люди, чтобы попросить разной помощи - от денег на лечение до недостающих средств для свадьбы.

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