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Двое едва не погибли при пожаре в нежилом доме в Усть-Каменогорске

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Фото : УЧС Усть-Каменогорска6 июня 2019, 08:41

Заброшенное помещение облюбовали лица без определенного места жительства и чуть не сгорели. Об этом сообщает "Устинка LIVE", передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре по улице Чернова поступило около 17.00 часов. Когда спасатели прибыли на место, уже полыхала кровля нежилого дома.

Двое пострадавших еще до приезда пожарных сами выбрались из горящего здания. Их с отравлением угарным газом и ожогами госпитализировали.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.


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