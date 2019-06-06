Двое едва не погибли при пожаре в нежилом доме в Усть-Каменогорске
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Фото : УЧС Усть-Каменогорска6 июня 2019, 08:41
Заброшенное помещение облюбовали лица без определенного места жительства и чуть не сгорели. Об этом сообщает "Устинка LIVE", передает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре по улице Чернова поступило около 17.00 часов. Когда спасатели прибыли на место, уже полыхала кровля нежилого дома.
Двое пострадавших еще до приезда пожарных сами выбрались из горящего здания. Их с отравлением угарным газом и ожогами госпитализировали.
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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