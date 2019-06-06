Сильные дожди, опасность пожара - о погоде на 6 июня

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юге республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, шквал, ветер 15-25 м/с, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с, днем местами шквал, возможен град. В Костанайской области местами ожидается шквал, ветер ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем возможен град. В Карагандинской области местами- шквал, град, ветер 15-20 м/с. В Актюбинской, Туркестанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области местами шквал. В Алматинской, днем Западно-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с, в Алматинской области днем возможен град. В Кызылординской области днем местами ожидается ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Жамбылской области ожидается местами шквал, ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Мангистауской области днем сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 6 июня: днем 20°, частично облачно: гроза с дождем.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 13°, облачно.

Прогноз погоды на 6 июня.

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