Одаренные школьники встретились с акимом ВКО

Вы живете в золотое время - глава региона.

Традиционное чествование победителей и призеров международных и республиканских интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов учебного 2018-2019 года прошло в ВКГТУ им. Д. Серикбаева, передает Инфоцентр ВКО.

Встретиться и пообщаться с главой региона, наверное, мечтает каждый ребенок. Сегодня это удалось сделать команде школьников Восточного Казахстана, которая достойно представляет область на престижных международных и республиканских олимпиадах. Участники интеллектуальных соревнований завоевали 148 медалей, из которых 43 золотых, 50 серебряных и 55 бронзовых. В том числе, 39 медалей на международных состязаниях в таких странах, как Россия, Белоруссия, Южная Корея, Нидерланды, Бразилия, Индонезия, Австралия, Япония, США.

Перед началом встречи ребята презентовали акиму ВКО Даниалу Ахметову свои разработки и научные проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования, химии, инженерии, в том числе проект автоматизированной системы контроля климата, макеты самолета на солнечных батареях, автоматизированного аэропорта на основе магнитной подушки, и даже удивительный эскиз облачного города на Венере. После чего за круглым столом они поделились с главой региона своими планами и идеями. Их интересовали продолжение археологической школы и экскурсионные туры по изучению родного края, востребованность профессий в сфере IT-технологий в области, выделение грантов на обучение, проведение конкурсов стартап-проектов с участием предприятий региона.

В свою очередь, Даниал Ахметов вручил школьникам благодарственные письма, грамоты и памятные подарки.

– Вы живете в золотое время. За последние 10-15 лет человечество совершило такие открытия, которые не совершались тысячелетиями. Сегодня на выставке я увидел, с каким энтузиазмом и новыми творческими идеями вы подходите к делу. Мы в области реализуем комплекс мероприятий для того, чтобы раскрыть потенциал детей и молодежи и дать стимул к новым достижениям. В стране открылись IT-классы, и Восточный Казахстан является лидером в этом направлении. Ежегодно ребята демонстрируют прекрасные успехи на областном чемпионате Skills for geeks, а также на масштабном IT-фестивале. В конце июня будет организована летняя археологическая школа, в которой примут участие победители районных конкурсов по краеведению и истории Казахстана – учащиеся 8-10 классов. И вы вновь сможете принять участие в раскопках, которые проходят под руководством ведущих археологов в крепости-монастыре Аблайкит, некрополе Елеке-Сазы в Тарбагатайском районе. Ваши победы – это показатель того, что у области большой интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал. Спасибо за вклад в будущее нашей страны, – поздравил глава региона школьников.

Также Даниал Ахметов отметил, что многим компаниям, в том числе нашего региона, не хватает IT-специалистов. И в этом, и в следующем году грантовая поддержка выпускников области на обучение в региональных вузах будет продолжена.

Победитель республиканского конкурса научных проектов, призер международных научных соревнований Никита Пятков также подтвердил, что будущее за цифровизацией и IT-технологиями.

– На уроках робототехники мы с ребятами учимся собирать и программировать роботов, создавать 3D-объекты. Мы общаемся с командой ІТ-лицея из города Казань, обмениваемся своими идеями и разработками. Недавно мы закончили работу над 3D-моделью корабля и распечатали ее на 3D принтере. В этом году я уже участвовал в ІТ-фестивале "Jastar Time" с ІТ-проектом. Теперь хочу представить свою работу на конкурсах стартап – проектов. И надеюсь, что у меня все получится, – отмечает парень.

Обладателем номинации "Жыл серпіні-2019" стал ученик 11 класса Общеобразовательной школы №12 города Усть-Каменогорска Алишер Хонкулов. В этом году он одержал победу на городской олимпиаде по русскому языку, областной олимпиаде по русскому языку, республиканской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам общественно-гуманитарного направления, заочном турнире по русскому языку и журналистике им. М.В. Ломоносова и очном международном турнире им. М.В. Ломоносова по направлению "Журналистика" в Омске.

Безусловно, для достижения таких результатов огромный вклад внесли педагоги, подготовившие победителей. Даниал Ахметов отметил труд наставников и вручил благодарственные письма и денежные сертификаты на сумму от 150 тысяч до 200 тысяч тенге 9 учителям.

Все ребята получили путевки на бесплатный летний отдых в центре "Дарын". Делясь впечатлениями, они выразили благодарность за созданные условия и пообещали сделать все возможное, чтобы оправдать надежды, возложенные на них.

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