Какие авто выбирают для покупки казахстанцы

Заметный рост по продажам новых автомобилей показала Караганда.

За четыре месяца в стране купили почти 19 тысяч новых "железных коней", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Info ENERGYPROM.KZ.

- За январь–апрель 2019 года в РК было продано 18,8 тысячи новых легковых автомобилей. Крупнейшими дилерскими группами по продажам являются "БИПЭК АВТО" и "КМК Astana Motors", на которые приходится 59,9% от всех продаж. Также в тройку лидеров вошла компания "Вираж", реализовавшая 1,1 тысячи легковых авто (6%), - говорится в сообщении.

Более половины продаж новых легковых автомобилей пришлось на 3 города: Алматы (5,1 тысячи, +30,8% за год), Нур-Султан (3,7 тысячи, +43% за год) и Атырау (1,3 тысячи, +10,9% за год).

Заметный рост по продажам новых автомобилей, кроме Нур-Султана и Алматы, показала Караганда: на 25,3%, до 1,2 тысячи. В целом по Казахстану продажи выросли на 20,5%.

Среди брендов легковых автомобилей по продажам за январь–апрель 2019 года особой популярностью пользуются автомобили LADA — 4,7 тысячи; на втором месте Toyota — 4,1 тысячи, замыкает тройку лидеров Huyndai — 3,5 тысячи.

Из них LADA и Hyundai лидируют среди автомобилей отечественной сборки: 4,7 тысячи и 3,4 тысячи авто соответственно. На третьем месте автомобили марки KIA — 1,2 тысячи.

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