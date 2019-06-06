Полиция Алматы разыскивает подозреваемого в серии кредитных мошенничеств

Он оформлял кредиты на большие суммы по подложным документам.

В Алматы мужчина под чужим удостоверением личности оформлял потребительские кредиты на огромные суммы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

- Злоумышленник на территории города Алматы получал кредиты на сумму свыше двух миллионов тенге по подложным документам, под чужими персональными данными, в филиалах банков второго уровня заключал договор банковского займа. Потерпевшие теряли удостоверение личности, а злоумышленник, воспользовавшись утерянным документом, шел в банк и оформлял кредиты", - рассказал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Не исключено, что обманным путем мужчина промышлял не раз. В этой связи полиция мегаполиса призывает граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемого, который в последующем непременно будет задержан. Любую информацию об этом человеке можно будет сообщить в следственное Управление Департамента полиции города Алматы или по телефонам: 254-48-00; 54-48-03; +7-708-337- 85-17 или 102.

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