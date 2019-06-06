Завершился первый этап конкурса "Лучший государственный служащий"

Конкурс стал доброй традицией.

В ДАДГСиПК по Алматы прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса "Лучший государственный служащий Республики Казахстан", передает Zakon.kz.

Конкурс стал доброй традицией, который ежегодно проводится в канун празднования Дня государственного служащего.

Отбор кандидатов осуществлен комиссией, в состав которой вошли представители общественных объединений, представители СМИ, квазигосударственного сектора, а также государственных органов.

Победители предыдущих конкурсов были отмечены благодарностью от имени Главы государства, а также награждены нагрудными знаками "Үздік мемлекеттік қызметші" (Отличник государственной службы). Для финалистов конкурса особенностью мероприятия стал прием у Первого Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева.

В текущем году в конкурсе приняли участие государственные служащие от простых специалистов до руководителей государственных органов г.Алматы. Среди них были выпускники программы "Болашак", кандидаты наук и специалисты. Для каждого из участников, конкурс имеет огромное значение, которое способствует профессиональному и творческому развитию.

Полуфиналисты отборочного тура рекомендованы на следующий финальный этап конкурса, который состоится в Нур-Султане.

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