Участки на улице Гоголя в Алматы снова перекроют

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Гоголя участок от пр. Сейфуллина до ул. Желтоксан с 6 июня 23:00 до 7 июня 06:00 будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алматы жолдары".



Также этот участок будет перекрыт с 7 июня 23:00 до 8 июня 06:00.





Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.





Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.

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