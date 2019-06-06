Участки на улице Гоголя в Алматы снова перекроют
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : baribar.kz6 июня 2019, 10:54
В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Гоголя участок от пр. Сейфуллина до ул. Желтоксан с 6 июня 23:00 до 7 июня 06:00 будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алматы жолдары".
Также этот участок будет перекрыт с 7 июня 23:00 до 8 июня 06:00.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
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