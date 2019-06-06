Заседание Сената Парламента РК
Повестка - отчеты по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Фото : Matritca.kz6 июня 2019, 11:30
В столице Казахстана началось пленарное заседание Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.
В повестку дня предложен следующий вопрос: Об отчетах Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.
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