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Заседание Сената Парламента РК

Повестка - отчеты по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Фото : Matritca.kz6 июня 2019, 11:30

В столице Казахстана началось пленарное заседание Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

В повестку дня предложен следующий вопрос: Об отчетах Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.


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