Серик Сапиев избран председателем Совета по физической культуре и спорту СНГ

Олимпийский чемпион поблагодарил за оказанное высокое доверие к его кандидатуре,

На лыжно-биатлонном комплексе в Щучинске состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества независимых государств, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Вице-министр культуры и спорта РК Елдос Рамазанов поприветствовал всех членов Совета СНГ и пожелал плодотворной работы

В ходе заседания единогласным решением всех членов Совета председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев на 2019-2020 годы был избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ.

В свою очередь, олимпийский чемпион поблагодарил за оказанное высокое доверие к его кандидатуре, рассказал о проводимой государством политике по развитию физической культуры и спорта.

- Характерной особенностью государственной политики Казахстана в области спорта и физической культуры традиционно является реализация сбалансированного подхода к развитию массового спорта и спорта высших достижений. В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом. В рамках реализации поставленных задач Министерством культуры и спорта Республики Казахстан по итогам 2018 года обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом в 29,8%. За 1 квартал 2019 года по республике проведено более 11 тысяч спортивно-массовых мероприятий с охватом боле 1,1 млн. человек. Наиболее активная доля населения занимающейся физической культурой и спортом приходится на учащихся общеобразовательных школ. Из числа школьников занятиями физической культурой и спортом охвачено 1 млн. 834 тысяч детей школьного возраста, - отметил Сапиев.

Было отмечено, что министерством продолжается работа по строительству Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области и Центра олимпийской подготовки в столице РК. Во исполнении поручения Елбасы Нурсултана Назарбаева, на сегодняшний день ведется строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в остро нуждающихся населенных пунктах. Строительство будет завершено в 2022 году.

В ходе заседания главы уполномоченных органов в сфере физической культуры и спорта стран Содружества Независимых Государств выступили с докладами и рассказали о проводимых работах в сфере спорта в своих странах.

Члены совета обсудили вопросы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Казахстан и странах Содружества, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль в Республике Казахстан, а также проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы. По итогам встречи был подписан Протокол решения Совета по физической культуре и спорту стран СНГ.

Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ. В прошлом году мероприятие прошло в Армении, в следующем году планируется в российской Казани в рамках Первых Игр СНГ.

Сапиев Серик Жумангалиевич



Последняя должность: Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Дата рождения: 16.11.1983

Место рождения: КазССР; Карагандинская область; г. Абай

Семейное положение, родственные связи: Женат, трое детей.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский Государственный университет и. Е.А. Букетова (2009), специальность "Педагог физической культуры", "Юриспруденция"

· КарГТУ, бакалавр (2014), специальность "Горное дело"

· Казахская академия спорта и туризма (2016), академическая степень "Магистр педагогических наук"

· Стипендиат программы "Болашак" (2014), специальность "Спортивный менеджер"

Трудовой стаж:

· Инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013);

· Тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2010-2012);

· Спортивный директор ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2013-2014);

· Генеральный директор ТОО ПСК "Astana Arlans" (2014-2017);

· Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 30.01.2019)

Выборные должности, депутатство:

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016);

· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 28.02.2017-29.01.2019), Член комитета по социально-культурному развитию мажлиса парламента РК (03.2017-29.01.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Парасат"(2008), "Отан"(2012);

· Юбилейные медали: "Астананың 10 жылдығы" (2008), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл" (2016);

· Звания: "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан" по боксу, Чемпион мира (2005, 2007), Чемпион мира среди военнослужащих (2004), Чемпион Азии (2007, 2009), Чемпион Азиатских игр (2010), Чемпион Олимпииских игр (2012), Заслуженный деятель спорта Республики Казахстан;

· Благодарственное письмо Председателя Мажилиса Парламента РК (с 29.01.2019)

Прочие должности:

· Посол доброй воли в ЮНЕСКО по спорту

Партийная принадлежность:

· Член общественного объединения "Партия "Нұр Отан"

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в Вооруженных силах Республики Казахстан (2002-2004);

· Сверхсрочная воинская служба по контракту (2004-2014)

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