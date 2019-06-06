Назарбаев: Мы всем показали пример, как надо решать вопросы транзита власти

Я получил от всех глав государств письма или звонки. Я сам удивился, что такая реакция была.

На пленарном заседании Сената парламента РК Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил сенаторов за врученный ему знак "Почетный сенатор" и отметил основные достижения Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вручение звания "Почетного Сенатора" и ваше решение - большая честь и я благодарю от души и от сердца. Со многими из вас я работаю давно, и буду продолжать работать, не волнуйтесь. И мое решение, которое принято в этом году (о сложении президентских полномочий) - это выверенное нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и ради преемственности политики, которые я последние 30 лет проводил, - сказал он.

При этом Елбасы отметил, что за эти годы было многое сделано.

- Сейчас в стране есть все. Есть программы развития по всем отраслям экономики, политики. Есть программы внешней политики, внутренней политики и промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Все остальное - сейчас задача скрупулезно выполнять и контролировать. Эти задачи все обеспечены средствами, только исполнительная власть должна четко их выполнять. Я надеюсь, что вы эту миссию тоже будете выполнять. И главное наше достижение - это стабильность, спокойствие в нашей стране. Просто остров стабильности вокруг полыхающего этого мира. И это мы с вами сделали. Это не просто так само по себе с неба к вам свалилось. Благодаря нашей работе. Все международные организации, государства уважают, - сказал Назарбаев.

В то же время Первый Президент рассказал о реакции других государств на свою отставку.

- Когда я решил остановить свои полномочия, я получил от всех глав государств письма или звонки. Я сам удивился, что такая реакция была. Именно реакция та, что мы снова всем показали пример, как надо решать вопросы транзита власти. То есть во всем народная мудрость должна работать. В связи с этим, как вы знаете, я выдвинул от партии "Нур Отан" кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, которое вы хорош знаете. Он вышел из этих стен, много лет работал председателем Сената и характеристику давать не буду, просто я объективно убежден, что это тот человек, который сегодня должен быть. Надеюсь, что 9-го числа с вами поддержим, и народ поддержит, и он будет избран, и будет продолжать курс модернизации и развития нашей страны, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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