Буду приходить в сенат и советоваться с депутатами - Назарбаев

Буду высказывать свое мнение, если это понадобится - Елбасы.

6 июня на заседании сената Дарига Назарбаева вручила Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву знак и удостоверение почетного сенатора. Выразив благодарность депутатам, Елбасы сказал, что будет приходить в сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев сказал, что будет приходить в сенат и советоваться с депутатами.

- Выражаю вам благодарность. Я, конечно, получил этот статус, буду приходить в сенат, буду высказывать свое мнение, если это понадобится. Будем вместе советоваться. Сейчас заканчиваются полномочия некоторых сенаторов, выражаем огромную благодарность. Тем, которые пополнят наши ряды желаем успехов и удачи. Во время айта мы просим от Всевышнего спокойствия, благополучия каждой семьи, - сказал Назарбаев.

Вручая Елбасы знак и удостоверение почетного сенатора, спикер сената Дарига Назарбаева отметила, что решение о присвоении статуса почетного сенатора - это признание труда Первого Президента в создании фундамента нашей государственности.

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