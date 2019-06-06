Россия отменила ограничения на ввоз мяса птицы и яиц из Северного Казахстана

Предприниматели региона в течении более 8 месяцев не имели возможность сотрудничать с российским рынком.

Временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Северо-Казахстанской области живой птицы и инкубационного яйца отменили 3 июня 2019 года. На данный момент 5 птицефабрик региона снова могут поставлять свою продукцию в приграничные регионы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей СКО.

В связи с регистрацией очагов болезни Ньюкасла на территории Северо-Казахстанской области Айыртауского района, Елецкого округа с 26 сентября прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в РФ с территории СКО живой птицы и инкубационного яйца. Также в то время под запрет попали мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), оборудования для содержания, убоя и разделки птиц бывшего в употреблении, а также транзит живой птицы из СКО по территории Российской Федерации.

- Предприниматели региона в течении более 8 месяцев не имели возможность сотрудничать с российским рынком. Принимая во внимание улучшение эпизоотической обстановки на территории нашей области, а также проведение комплекса ветеринарных мероприятий и внедрение программ оздоровления и регионализации, Россельхознадзор с 3 июня снял запрет на ввоз птицы и птицеводческой продукции из СКО в Россию, - отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей СКО Бауыржан Ахметаев.

Всего в СКО на данный момент работают 7 птицефабрик, из них поставку своей продукции, а именно яйца, осуществляют 5 предприятий. Стоит отметить, что за последние три года экспорт яиц вырос с 11,7 млн штук до 33 млн штук в год.

- В 2016 году 5 птицефабрик области поставили в Россию около 12 млн штук яиц на общую сумму более 175 млн тенге. В 2018 году только за первые 6 месяцев мы экспортировали около 27 млн штук яиц кур, на 442 млн тенге. По сентябрь экспорт составил 544 млн тенге, вывезли в соседнюю страну за неполный год 33 млн яиц,- рассказал Бауыржан Ахметаев.

Тенденция показывает, что 60-90 процентов всех экспортных объемов яйца предприятий области в соседнюю страну приходится на первые 6 месяцев. Так, учитывая ежегодный рост объемов экспорта, в региональной палате посчитали, что птицефабрики СКО за первое полугодие 2019 года из-за ограничений Россельхознадзора потеряли полумиллиардную прибыль.

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