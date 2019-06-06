Видео с "похищением" человека прокомментировали в полиции Нур-Султана

На самом деле был задержан нетрезвый мужчина, напавший на прохожего и разбивший машины.

В столице 5 июня оперативники задержали нетрезвого хулигана, который повредил кирпичом машины и побил прохожего. Задержание сняли на телефон и решили, что это было похищение, передает Zakon.kz.

- Избили, затолкали в машину и уехали в неизвестном направлении. Астана 5.06.2019 в 6.30. Анонимно брат. Просто страшно за парня. Мало ли что с ним сейчас, - сказано в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NUR-SULTAN|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers) 5 Июн 2019 в 11:00 PDT

В свою очередь, в пресс-службе ДП Нур-Султана информацию о похищении опровергли и дали разъяснения по произошедшему.

- 5 июня т.г. полицейскими криминальной полиции УП района "Алматы", при содействии граждан, по улице Манас по горячим следам задержан 22-летний житель Туркестанской области по подозрению в совершении хулиганских действий. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения прохожему и повредил две автомашины, припаркованные возле одного из увеселительных заведений. Согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт зарегистрирован по статье "Хулиганство" УК РК. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе полиции.

Там также предупреждают об ответственности за распространение ложной информации.

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