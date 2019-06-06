Следующее поколение должно быть лучше предыдущего - Назарбаев

Елбасы отметил, что сегодня одна из главных задач - не отстать от конкурентов.

Фото : акимат Алматы

О молодом поколении высказался Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании в Сенате, передает корреспондент Zakon.kz. - Главная задача сейчас технологически и научно не отстать от наших конкурентов. Для этого мы сильно взялись за образование и за молодежь. За это надо держаться. Воспитывать следующее поколение совсем другим. Другое поколение должно быть лучше предыдущего, - сказал Назарбаев. По его словам, люди нового поколения должны быть образованные, компетентные, профессиональные, которым можно будет доверить дальнейшее развитие страны. - Хочу сказать, что все, я надеюсь, будет нормально. Есть добрые отношения, есть доверие Казахстану, а доверие это инвестиции и мы должны правильно этим воспользоваться, - отметил Елбасы. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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