Следующее поколение должно быть лучше предыдущего - Назарбаев
Елбасы отметил, что сегодня одна из главных задач - не отстать от конкурентов.
Фото : акимат Алматы6 июня 2019, 12:18
О молодом поколении высказался Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании в Сенате, передает корреспондент Zakon.kz.
- Главная задача сейчас технологически и научно не отстать от наших конкурентов. Для этого мы сильно взялись за образование и за молодежь. За это надо держаться. Воспитывать следующее поколение совсем другим. Другое поколение должно быть лучше предыдущего, - сказал Назарбаев.
По его словам, люди нового поколения должны быть образованные, компетентные, профессиональные, которым можно будет доверить дальнейшее развитие страны.
- Хочу сказать, что все, я надеюсь, будет нормально. Есть добрые отношения, есть доверие Казахстану, а доверие это инвестиции и мы должны правильно этим воспользоваться, - отметил Елбасы.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972447-6f42799929a136f950513dc94b76abc8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...