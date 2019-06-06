Назначены послы Казахстана в Сингапуре, Германии и Иорданском Королевстве

Соответствующие указы подписал глава государства.

Указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены три новых посла, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур;

Карипов Даурен Айтбаевич – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия;

Туматов Айдарбек Ануарбекович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве. Известно, что ранее он работал директором департамента Азии и Африки МИД Казахстана.

фото: informburo

Соответственно, указами главы государства освобождены:

Сулеймен Усен Абдухадырулы от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, от должности чрезвычайного и полномочногопосла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству;

Нусупов Болат Турарович от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия;

Бердыбай Азамат Рахманкулулы от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.

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