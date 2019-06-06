Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначены послы Казахстана в Сингапуре, Германии и Иорданском Королевстве

Соответствующие указы подписал глава государства.

Фото : 112.ua6 июня 2019, 12:30

Указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены три новых посла, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур;

Карипов Даурен Айтбаевич – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия;

Туматов Айдарбек Ануарбекович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве. Известно, что ранее он работал директором департамента Азии и Африки МИД Казахстана.

фото: informburo

Соответственно, указами главы государства освобождены:

Сулеймен Усен Абдухадырулы от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, от должности чрезвычайного и полномочногопосла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству;

Нусупов Болат Турарович от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия;

Бердыбай Азамат Рахманкулулы от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты