Олег Смоляков: Стабильность цен – основная цель Нацбанка

По итогам мая 2019 года годовая инфляция сложилась на уровне 5,3%.

Денежно-кредитная политика Национального банка Казахстана проводится в режиме инфляционного таргетирования. Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен. Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков на расширенном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в 2018 году инфляция постепенно снижалась и по итогам года составила 5,3%, сложившись внутри целевого коридора 5-7%. По итогам мая 2019 года годовая инфляция также сложилась на уровне 5,3%.

Смоляков также проинформировал об итогах 2018 года и текущих актуальных аспектах денежно-кредитной политики Национального банка.

- Стабилизация инфляции позволила Национальному банку Казахстана снизить базовую ставку. В 2018 году она была поэтапно снижена с 10,25% до 9,25%. В апреле текущего года она была снижена до 9,00%. В целом характер денежно-кредитной политики можно охарактеризовать как нейтральный, который способствует как достижению целей по инфляции, так и содействию устойчивому и безинфляционному экономического роста, - сообщил О. Смоляков.

Он добавил, что режимом проведения валютной политики остается свободно плавающий обменный курс тенге.

- Формирование курса может происходить под воздействием фундаментальных факторов – цены на нефть и курсов валют крупнейших стран-торговых партнеров, особенно российского рубля, а также внутренних факторов и сезонности, - прокомментировал Смоляков.

Также он рассказал, что улучшилась ситуация с платежным балансом страны.

- Текущий счет в течение 2-х кварталов подряд складывается с профицитом. Так, по предварительной оценке, в 1 квартале 2019 года профицит счета текущих операций составил 0,8 млрд долларов США в результате роста расширения торгового баланса на 14,4% до 7,1 млрд долларов США. Внешний долг страны демонстрирует снижение. На конец 2018 года он составил 158,8 млрд долларов США, сократившись за год на 8,4 млрд долларов США. В его структуре 63,6% занимает межфирменная задолженность, - сказал он.

При этом внешний государственный долг за 2018 год снизился на 5,1% до 12,3 млрд долларов США, долг банковского сектора – на 11,5% до 5,8 млрд долларов США. Международные резервы страны на конец 2018 года сложились в сумме 88,6 млрд долларов США, что составляет 52% ВВП. Золотовалютные активы Нацбанка составили 30,9 млрд долларов США, валютные активы Национального фонда – 57,7 млрд долларов США.

- Продолжается тенденция замещения вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Тенговые депозиты за прошлый год выросли на 4,5%, а за 4 месяца текущего года – еще на 5,8% до 10,1 трлн тенге. Валютные вклады в долларовом эквиваленте, т.е. без учета влияния курсовой разницы, сократились на 6,9% и 21,1%, соответственно. В результате общий объем депозитов достиг 17,1 трлн тенге, а уровень долларизации депозитов снизился до 41,0% по итогам апреля 2019 года, - сказал заместитель председателя Нацбанка.

Качественные изменения, как сообщил О. Смоляков, происходят в банковском секторе страны. Объем неработающих займов снизился почти на 20%.

- В текущем году продолжается процесс оздоровления банковского сектора. Банки продолжают признавать неработающие займы, а также увеличивать провизии под потенциальные кредитные убытки. Сформированные провизии выросли на 30,6% до 2,3 трлн тенге, - отметил он.

При этом Смоляков подчеркнул, что в результате выдача новых кредитов увеличилась на 10,3% за 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Снижение базовой ставки способствует снижению ставок на финансовом рынке, в том числе по кредитованию. В апреле текущего года ставка по кредитам юридическим лицам в тенге сложись на уровне 12,0%, - рассказал он.

Олег Смоляков напомнил, что 26 марта 2019 года Нацбанк подписал с правительством республики Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год.

- В Соглашении были уточнены целевые показатели по инфляции, которая остается нашим главным приоритетом. На 2019-21 годы цель по инфляции – 4-6% с дальнейшим снижением до 3-5%. Изменение было обусловлено рисками чрезмерного сдерживания роста экономики при более быстром замедлении инфляции, - сказал Смоляков.

В рамках Соглашения реализуются инициативы по обеспечению долгосрочными ресурсами приоритетных секторов экономики. Запущена Программа кредитования приоритетных проектов через банки второго уровня на сумму до 600 млрд тенге.

- На сегодняшний день 10 банков подтвердили готовность участия в данной программе. На конец мая текущего года банками одобрено проектов на сумму 32,7 млрд тенге, - сказал Смоляков.

Он также отметил, что продолжается реализация Программы 7-20-25. За 10 месяцев ее действия ипотечные займы на льготных условиях одобрены для 7 894 семей на сумму 91,4 млрд тенге. «В результате импульс получило ипотечное кредитование в целом. С момента запуска в июле 2018 года ипотечный портфель банков вырос на 18,9% до 1,4 трлн тенге, - добавил заместитель председателя Нацбанка.

По его словам, для повышения устойчивости рыночного фондирования в банковскую практику были внедрены сберегательные депозиты с ограничениями на досрочное изъятие, но при этом имеющие более высокую ставку вознаграждения и защиту.

- На 1 мая 2019 года объем сберегательных депозитов населения составил 106,9 млрд тенге, - сказал О. Смоляков.

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