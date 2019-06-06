Годунова: Убыточные предприятия государству не нужны

Глава Счетного комитета предложила внести изменения в подходе по управлению госактивами.

Целесообразно регулярно проводить комплексное обследование предприятий с госучастием. Если их задача получение прибыли, то вестись такой бизнес за счет государственных средств не должен. Об этом на заседании Сената заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент Zakon.kz.

- В прошлом году на заседании совета безопасности Елбасы говорил о неэффективной работе КазАгро. Сейчас мы проводим там аудит. О результатах говорить, конечно, пока рано, но с момента создания холдинга ему было перечислено 1 трлн 600 млрд тенге. Из них за счет средств бюджета и нацфонда 495 млрд тенге, - рассказала Годунова.

При этом , по ее словам, последние два года КазАгро завершает с убытком по 120 млрд ежегодно, а на начало этого года у холдинга 83 проблемных проектов на 50 млрд тенге, среди которых теплицы, откормочные площадки, молочно-товарные фермы и другие проекты .

- Это я говорю к вопросу об эффективности государственными активами. Сейчас реализуется план приватизации. Но важно еще оставшиеся после оптимизации субъекты квазигоссектора по возможности переориентировать хотя бы на безубыточную деятельность, - сказала глава Счетного комитета.

Она добавила, что в подходе по управлению государственными активами целесообразно внести определенные изменения.

- Регулярно проводить комплексное обследование предприятий с госучастием, в планы развития квазигоссектора включить задачи и показатели, раскрывающие его роль в достижении общенациональных целей. Иначе эти предприятия государству не нужны. Если их задача только получение прибыли, то это в чистом виде бизнес и вестись за счет государственных денег он не должен, - заявила Наталья Годунова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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