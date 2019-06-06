В Алматы нетрезвые бродяги за несколько минут напали на двух прохожих

Все трое задержаны и взяты под стражу.

В Алматы обезврежена тройка грабителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В 18:29 на пульт "102" поступило сообщение о том, что на углу пр. Наурызбай батыра - Райымбека трое неизвестных мужчин беспричинно избили прохожего. Уже через 5 минут, в 18:34, поступило другое сообщение о том, что на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Маметовой неизвестные избили мужчину и завладели его сотовым телефоном.

- На место происшествия были направлены экипажи дорожно-патрульной полиции и участковые. Старшим офицером управления силами и средствами нашего подразделения были организованы поисковые мероприятия и проческа местности. В считанные минуты по описанным приметам подозреваемые были задержаны и доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Личности задержанных установлены сразу: они ведут бродяжный образ жизни, попрошайничают в многолюдных местах. По факту первого эпизода зарегистрировано досудебное расследование по ст. 293 УК РК - хулиганство. По другому случаю подозреваемые ответят по закону, согласно ст. 191 УК РК - грабеж. На это раз преступной событие развернулось следующим образом: приятели направились в магазин за очередной порцией алкоголя. Стоявшего у магазина мужчину они пригласили на свой "огонек"для совместного распития. Отказ мужчины их не удовлетворил, и пьяные бродяги отреагировали дракой, отобрав у потерпевшего сотовый телефон. Сейчас подозреваемые взяты под стражу, - рассказал начальник Центра оперативного Управления Департамента полиции города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

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