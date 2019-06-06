На строительство дорог и соцобъектов в Атырауской области было выделено 258 млрд тенге

Динамика развития области оценивается как весьма положительная - Нуралиев.

За четыре года на строительство дорог и соцобъектов в Атырауской области было выделено 258 миллиардов тенге. Об этом рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Айдар Нуралиев, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По словам Нуралиева, за 2016-2018 годы на строительство социальных объектов, жилья и дорог в области было выделено 130,7 млрд тенге – 255 проектов.

Из них 41 объект образования, 10 здравоохранения, 9 культурных и 11 спортивных, 106 объектов социального жилья. Также за этот период в области было построено 815 километров дорог, основная масса которых приходится на пригородные и районные сельские населенные пункты.

В 2019 году в области выделено 127,3 миллиарда тенге на 104 проекта.

– Основные направления выделения бюджетных средств – это сфера образования, строительство социального жилья, дорог и объектов здравоохранения, – рассказал Айдар Нуралиев. – К примеру, в период с 2016 по 2018 год в нашем регионе было построено 14 школ и 25 детских садов, что является весьма неплохим показателем. Эта работа продолжится – в этом году выделены деньги на строительство 25 объектов образовательной сферы, что в скором времени позволит закрыть все проблемные вопросы. Помимо этого, выделяются деньги на строительство канализационно-очистных сооружений, объектов массового отдыха горожан, проведение газа и воды в отдаленные населенные пункты. Динамика развития области оценивается как весьма положительная.

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