Отдельный детский бюджет хотят сделать в Казахстане

Это является эффективным инструментом адресного расхода госбюджета в международной практике.

При обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета на пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Сауле Айтпаева предложила выделить затраты государства на детей в отдельный бюджет, передает корреспондент Zakon.kz.

- В действующем бюджете затраты на детей и семью раздроблены между всеми социальными направлениями на республиканском и местном уровне. В подобном раскладе развивается значительный объем расходов государства на родительство и детство, на выплаты и льготы, услуги гражданам, имеющих детей. В настоящее время в Казахстане многие ситуации складываются в связи с тем, что родители не представляют объем и стоимость затрат государства на содержание и нужды ребенка. В международной практике эффективным инструментом адресного расхода госбюджета является детский бюджет, - сказала Айтпаева.

По ее словам, это решение Пекинской платформы ООН 2005 года и ЮНИСЕФ считает его новым подходом финансовой политики.

- Это новая социальная технология, в формате программно-целевого управления, имеющего измерения затрат государства на поддержку родительства, семей с детьми, на их содержание и воспитание и оценки необходимого размера заработной платы страховых фондов. В связи с этим у меня вопрос, возможно ли выделение отдельного приложения в республиканском бюджете консолидированного бюджета затрат на развитие в интересах ребенка и семьи. Особо это важно, если мы хотим перейти на программный бюджет для граждан, - пояснила сенатор.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что соответствующие рекомендации от международных организаций имеются.

- Вопрос очень важный. По структуре бюджета выделять ли в нем детский бюджет, аналогичные были стандарты ОЭСР, где предполагается выделение также женского бюджета. На занятость женщин в экономике. Это хорошее предложение. Я предлагаю следующий алгоритм. В аналитических целях мы можем проработать выделение отдельного приложения к бюджету, чтобы уже прямо не откладывая в долгий ящик, это можно сделать в ближайшие дни. Просто выделить аналитически, посчитать, сколько выделяется на детскую социальную помощь и так далее. И попытаться выделить цифры и показать. Далее, если это будет интересно, если это показательно, мы можем уже официально его внедрить, как приложение к отчету правительства к республиканскому бюджету. Поэтому вполне очень хорошее предложение, - считает он.

Наряду с этим добавил касательно гражданского бюджета в целом.

- По гражданскому бюджету в целом, если обратиться на сайты Минфина, МНЭ и других министерств, там определенная вкладка есть гражданам - бюджет для граждан. Там уже в интересной ипостаси в интересном профиле представлен бюджет, уже можно посмотреть, сколько тратится на экологию, сколько на поддержку, на детей, сколько на освещение - в различных аспектах бюджет уже аналитически представлен. Поэтому эту работу мы можем формализовать в виде приложения. Это хорошее предложение, - также полагает министр.

Вдобавок от главы ведомства прозвучали пояснения по прожиточному минимуму.

- Разные есть предложения, в том числе расходы даже на интернет, включить прожиточный минимум, поскольку это уже неотъемлемая часть жизни. Сегодня составляет почти 30 тысяч тенге прожиточный минимум, продовольственные товары - непродовольственные. Структура потребления продовольствия нам институт питания представляет. По предложению надо ли, можно ли выделить ли на расходы граждан с особыми возможностями тоже обсуждается нами. Потому что все мы понимаем, что расходы здесь гораздо выше, потребности гораздо выше, помощь должна быть более адресная. Мы это предложение рассмотрим. Это тоже мы это контролируем, - заверил Даленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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