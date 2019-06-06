В порту Актау нашли контрабандные сигареты из Ирана
Сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1, 8 млрд тенге.
Фото : п/служба6 июня 2019, 14:10
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено досудебное расследование по факту контрабандного ввоза из Исламской Республики Иран сигарет, сообщает Zakon.kz ссылкой на пресс-службу Минфина.
- Сотрудники департамента совместно с Антикоррупционной службой области на территории Актауского международного морского торгового порта в 12 контейнерах нашли не заявленные в таможенные органы товар - сигареты стоимостью 1,1 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе.
По расчетам специалистов, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1, 8 млрд тенге.
В настоящее время для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд.
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