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В порту Актау нашли контрабандные сигареты из Ирана

Сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1, 8 млрд тенге.

Фото : п/служба6 июня 2019, 14:10

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено досудебное расследование по факту контрабандного ввоза из Исламской Республики Иран сигарет, сообщает Zakon.kz ссылкой на пресс-службу Минфина.

- Сотрудники департамента совместно с Антикоррупционной службой области на территории Актауского международного морского торгового порта в 12 контейнерах нашли не заявленные в таможенные органы товар - сигареты стоимостью 1,1 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе.

По расчетам специалистов, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1, 8 млрд тенге.

В настоящее время для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд.


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