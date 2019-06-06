МИИР и МВД будут совместно следить за качеством пассажирских перевозок в РК

Основную угрозу безопасности несут нерегулярные перевозки автобусами, водители которых не проходят предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, не соблюдают режимы труда и отдыха.

Для усиления контроля за пассажирскими перевозками и принятия комплексных мер, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок МИИР и МВД приняли совместный план. Об этом сообщил председатель Комитета транспорта МИИР РК Самат Гилимов на брифинге, передает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время регулярные перевозки пассажиров осуществляются на 2566 городских, межрайоных, межобластных и международных маршрутах на которых задействовано порядка 1 тысячи перевозчиков с более 19,3 тыс. автобусов. Количество нерегулярных перевозчиков составляет 760. Основную угрозу безопасности несут нерегулярные перевозки автобусами, водители которых не проходят предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, не соблюдают режимы труда и отдыха. При этом основная часть таких автобусов нелегальные и имеют технические неисправности, что в совокупности увеличивает риск ДТП.

- Для усиления контроля за пассажирскими перевозками и принятия комплексных мер, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок МИИР принят совместный план с МВД. В рамках плана будут осуществляться совместные выезды в стихийные места стоянок посадки и высадки пассажиров на нерегулярных перевозках для проверки соблюдения требований законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного движения, установка дорожных знаков в стихийных местах (остановка запрещена, стоянка запрещена) и другие меры, - рассказал Гилимов.

С учетом имеющихся проблем в данной отрасли планируется принять ряд дополнительных мер направленных на повышение безопасности среди перевозчиков, в том числе законодательные поправки.

Также он затронул вопрос обеспечения сохранности автомобильных дорог и отметил, что основным фактором их разрушения является проезд по ним автотранспортных средств с превышением допустимых весовых параметров. В подавляющем большинстве это самосвалы китайского производства, погрузка которых осуществляется на карьерах и накопителях инертных материалов.

По словам Самата Гилимова, в 2018 году органами транспортного контроля проверено 183,5 тыс. АТС, выявлено 24 242 нарушения, наложено штрафов и сборов на сумму свыше 5 млрд 951 млн тенге.

Комитет транспорта с 27 апреля 2019 года начал акцию по приему от активной части населения видеообращений на "Whatsapp" мессенджер ситуационного центра по номеру +77080880080 по фактам проезда тяжеловесных самосвалов, перевозящих инертные грузы по дорогам общего пользования. По всем поступившим видеообращениям территориальными органами комитета принимаются меры административного характера.

Кроме этого, комитетом транспорта прорабатываются меры по полной автоматизации контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств с переходом на дистанционную форму контроля, исключающей контакт инспектора с правонарушителем. Пилотный проект планируется запустить до конца текущего года.

Также на брифинге были освещены последние поправки в законодательство РК в сфере транспорта, где одним из основных изменений было отмечено – выдача специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных автотранспортных средств, которые будут выдаваться теперь только на перевозку неделимого груза, либо жидких грузов, перевозимых в специализированных автомобилях-цистернах.



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