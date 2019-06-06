Путешественник из Франции на стареньком Renault застрял в солончаках Мангистау

Застряв в солончаке и просидев в нем какое-то время без связи, воды, Хелио расстроился, почувствовал, что дело пахнет керосином, решил на всякий случай написать прощальное письмо маме.

Очередные путешественники, путешествуя по миру, заблудись в степях Мангистау. На этот раз помощь потребовалась французу, машина которого "села" в солончаке, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Историей спасения на просторах интернета поделилась участница внедорожной экспедиции Red Off-road Expedition Екатерина Киселева. Участники большой экспедиции вызволяли из солончаков старенький Renault французского путешественника Хелио.

Как выяснилось, Хелио родом из Лиона. Собственноручно собрав маленький Renault 60-х годов, он направлялся из родного города в Монголию через Казахстан, Узбекистан и Россию. В Мангистауской области, запутавшись в картах, он и попал на злополучные солончаки.

- Застряв в солончаке и просидев в нем какое-то время без связи, воды, Хелио расстроился, почувствовал, что дело пахнет керосином, решил на всякий случай написать прощальное письмо маме, и идти пешком в Актау, до которого примерно 200 километров по степям, - говорит Екатерина.

Прощальное письмо родным парню отправлять не пришлось, так как его вовремя заметили пилоты на вертолётах, возившие гостей региона в Бекет-ата. Они его подобрали и привезли на попечение участникам клуба Red Off-road Expedition, которые в это время отдыхали в местности Бозжира.

На следующий день экспедиция из десяти экипажей поехала на разведку. Обследовав местность и использовав необходимую технику, автомобиль Хелио общими усилиями удалось вызволить. После чего пришлось попотеть и откопать свои четыре автомобиля.

- Остроты приключению также добавил намечающийся дождик, после которого солончак мог стать братской свалкой для многих десятков тонн нашего железа. Спасибо Хелио за незабываемые приключения, и, отдельно, за порванный привод одного из КЧТ, - смеется девушка.

Казалось бы, произошедшее могло напугать кого угодно и заставить вернуться домой, но не Хелио. Парень все же решил добраться до Монголии.

- В последний раз мы видели его в шиномонтаже в Бейнеу, где работники пытались отказаться ремонтировать огромные дыры в его микроколесах, но уже сейчас мы получили его фото с Узбекистана и с Монголии. Он добрался и у него все хорошо, - говорит девушка.

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