Казахстанцы смогут оформить и получить банковский кредит в приложении

Максимальная сумма кредита при этом останется без изменений - до 2 000 000 тенге.

"Банк Хоум Кредит" объявляет о запуске первого в Казахстане настоящего онлайн кредита с выдачей займа на счет в Банке через мобильное приложение.

Один из лидеров потребительского кредитования Казахстана Банк Хоум Кредит готовится к запуску первого, полностью удаленного процесса денежного кредитования. Лояльные клиенты банка теперь смогут оформить кредит онлайн со своего смартфона: от подачи заявки до получения денег на текущий счет в пару кликов. Все процессы получения займа будут происходить в одноименном приложении банка - Home Credit Bank Kazakhstan. Максимальная сумма кредита при этом останется без изменений - до 2 000 000 тенге.

- "Банк Хоум Кредит" стремится делать жизнь казахстанцев лучше каждый день и первым среди банков Казахстана ради удобства клиентов вводит полностью удаленное кредитование. Новый сервис позволит казахстанцам оформлять займ и получать деньги в любом месте, где бы они не находились, используя лишь смартфон. Наш новый продукт полностью меняет представление об онлайн кредитовании, - делится новинкой директор департамента онлайн-бизнеса Банка Хоум Кредит Станислав Тян.

- Сервис уже протестирован и в ближайшее время казахстанцы смогут опробовать наш инновационный продукт не выходя из дома, - резюмировал Станислав.

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" – входит в международную Группу "Хоум Кредит", которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире. Головной офис организации расположен в столице Чехии Праге. Группа представлена в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и в странах Юго-Восточной Азии. На данный момент Группа обслуживает свыше 116 млн клиентов по всему миру.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!