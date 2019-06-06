Электрокары как вклад в сокращение выбросов

На транспорт приходится 75% загрязнения воздуха в городах.

В столице стартовал первый казахстанский автопробег электромобилей Jasyl Jol. Акция, организована Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) при поддержке местного офиса программы развития ООН и приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Перед началом пробега прошел круглый стол на тему "Продвижение альтернативных видов транспорта как вклад в сокращение выбросов и развитие устойчивых городов в РК". Участники говорили о том, как сделать электромобили популярным и доступным средством передвижения.

IGTIC, используя наилучшие доступные технологии стремится к тому, чтобы Казахстан производил легковые, грузовые электромобили, спецтехнику, автобусы. Параллельно с этим будет создаваться инфраструктура для их использования.

На транспорт приходится 75% загрязнения воздуха в городах. ООН работает над объединением общих усилий для улучшения ситуации. Программа развития ООН имеет опыт и наработки в этом направлении, в частности, в Алматы.

- Проект оказал содействие в разработке и принятии Стратегии устойчивого транспорта города Алматы до 2032 года, внедрении скоростного общественного транспорта, велодорожек, легкого рельсового транспорта. Данные инициативы приведут к снижению уровня загрязнения воздуха и эмиссии парниковых газов на 32% к 2023 году, -рассказал и.о. постоянного представителя ПРООН в РК Виталий Времиш.

Сегодня в Казахстане официально зарегистрировано 696 электрокаров. Это всего 1% от общего количества авто в стране. Для стимулирования потребителей предпринимаются меры. Это нулевая процентная ставка таможенной пошлины для ввоза электромобилей, освобождение от уплаты транспортного налога, минимальный размер утилизационного сбора и др.

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