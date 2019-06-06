Бильярдную оборудовала директор в подвале школы

По заявлению родителей учащихся доступа к комнате ни они, ни их дети не имели.

Директор столичной школы №15 оборудовал на цокольном этаже образовательного учреждения бильярдную. Жалоба с таким сообщением пришла Агентству через интерактивную карту общественного контроля. Об этом на брифинге в Нацбюро по противодействию коррупции рассказала руководитель территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану Жазира Жылкышиева, передает корреспондент Zakon.kz.

Причем, по словам администрации школы, таким образом был организован кружок для детей. Однако по заявлению родителей учащихся доступа к комнате ни они, ни их дети не имели.

- Они так говорят, но по всему видно, что для детей комната не оборудована. Там небольшое помещение, бильярдный стол, мягкая мебель. Но стол стоял в закрытом помещении, недоступном для детей и родителей. Сейчас мы проводим расследование. Комментарии будут после установления всех фактов. Мы не отстраняли от должности руководителя, мы пока выявляем по факту, - сказала Жылкышиева.

По ее словам, большинство жалоб населения приходит на образовательные учреждения. Как правило, родители сообщают о школьных поборах. Вторая жалоба в рейтинге популярности – качество ремонта дорог.

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