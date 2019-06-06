Тестировать чиновников на "антикоррупционную устойчивость" предлагают общественники
Впервые эту меры апробировали в антикоррупционной практике США.
Председатель первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов предлагает новые меры, которые могут показать реальную ситуацию и дать оценку каждому чиновнику, передает ИА "NewTimes.kz".
- Я обращаюсь законодательной ветви власти и уполномоченному органу по противодействию коррупции на законодательном уровне закрепить институт проверки должностных лиц на предмет их профессиональной неподкупности. Другими словами, тестировать на "антикоррупционную устойчивость", — отметил он.
Общественник рассказал, что мера эта не новая. Впервые ее апробировали в антикоррупционной практике США. А предложили идею американские журналисты.Они проводили тесты коррумпированных полицейских, имитируя обнаружение утраченных кошельков с наличными деньгами для контроля их возвращения владельцам. Результаты журналистского расследования были опубликованы и содержали факты присвоения полицейскими данных находок.
Указанный положительный опыт был взят на вооружение антикоррупционных органов, что позволило изменить отношение государственных служащих к своей работе и свести их коррупционное поведение до минимума.
- Я считаю, что с внедрением такой практики чиновники будут аккуратны во всех отношениях. Будут меньше злоупотреблять и соблюдать служебную этику. Что в конечном счете перевоспитает его. Так как, при нарушениях правил игры он может потерять свое место, — говорит Байгулов.
Также председатель медиа-центра добавил, что данную работу они уже начали.Еще в декабре 2018 года в некоторые центральные госорганы были направлены письма. Данным госорганам было предложено рассмотреть возможность проведения психологического теста среди сотрудников структурных и территориальных подразделений на определение подверженности к коррупционным проявлениям, а также проведению анонимного анкетирования и иных методов с целью определения антикоррупционной устойчивости.
- В этом году мы запустили программу «честность и добропорядочность», в рамках которой планируем совместно госорганами проработать механизм для проведения этой проверки. С нашей стороны данной работой будут заниматься антикоррупционные гражданские наблюдатели. Если названную норму закрепят законодательно, мы как общественники можем сообщать о таких фактах, — сказал председатель медиа-центра.
Сейчас государство нацелено на масштабное продвижение идеологии добропорядочности, сочетающей в себе такие ценности как честность, справедливость, этичность, неподкупность.
- Внедрение данной меры позволит усилить данные приоритеты, — считает Байгулов.
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